Kommunalwahlen in Grevenbroich : Stadt prüft den Zuschnitt von sechs Wahlbezirken

Grevenbroich Die Parteien und Wählergemeinschaften in Grevenbroich stellen zurzeit ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September zusammen. Mit der offiziellen Wahl müssen sie sich allerdings noch Zeit lassen.

Hintergrund ist eine Entscheidung, die der Verfassungsgerichtshof in Münster am 20. Dezember zu den Wahlbezirken getroffen hat. Die müssen laut Richter so zugeschnitten sein, dass sie möglichst gleich groß sind – also mit einer ähnlich großen Einwohnerzahl. Das Gericht hat im vergangenen Monat die Toleranzgrenze von 25 Prozent Abweichung nach oben und unten auf 15 Prozent gesenkt.