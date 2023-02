Veranstaltungen in Grevenbroich Stadt plant Wiederholung von „Erft in Flammen“

Auf Hochtouren laufen die Planungen zum „Fest der Kulturen“, das am 17. Juni in Verbindung mit dem „NEW-Musiksommer“ stattfinden soll. „Rund 40 Teilnehmer sind mit den Planungen beschäftigt“, sagt von dem Bussche. Miteinbezogen wird auch das Schlossstadion, in dem unter anderem eine Musikveranstaltung mit bis zu 1000 Kindern stattfinden wird. Das 2022 erstmals organisierte Weinfest soll ebenfalls wiederholt werden, eventuell in Verbindung mit einer Weinbörse. Ein Termin steht noch nicht fest.