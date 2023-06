Kinderbetreuung in Grevenbroich Stadt plant vier Kitas nur für U3-Kinder

Grevenbroich · Die Stadt will neue Wege einschlagen, um mehr U3-Plätze zu schaffen. Denn an diesen mangelt es in den Grevenbroicher Kitas. Geplant sind zunächst vier Schwerpunkt-Einrichtungen, die ausschließlich für Kinder unter drei Jahren bestimmt sind. Es gibt aber noch offene Fragen.

Die Stadt plant Schwerpunkt-Einrichtungen, um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige zu decken. Foto: dpa Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Wiljo Piel

Vierzig Prozent der unter Dreijährigen sollen einen Platz in einer Kindertagesstätte erhalten. Dieses Ziel hat sich die Stadt gesetzt. Allerdings ist sie davon noch weit entfernt. Geht sie von ihrer Zielquote aus, werden zum Start des Kita-Jahres 2023/24 nicht weniger als 361 Plätze für U3-Kinder fehlen. Da muss also noch einiges kommen – auch vor dem Hintergrund einer weiteren Absichtserklärung: Grevenbroich hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2028/29 eine 50-Prozent-Versorgung zu erreichen.