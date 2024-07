Hohe Nachfrage von Eltern Stadt will Kitas nur für U3-Kinder an den Start bringen

Nach den Sommerferien werden insgesamt 2558 Plätze in den 33 Kindertagesstätten in Grevenbroich angeboten. Zwei neue Einrichtungen werden mit dem Kita-Jahr 2024/25 schrittweise an den Start gehen: die von der Stadt betriebene Tagesstätte an der Merkatorstraße im Bahnhofsviertel und die unter Regie der Froebel-Gruppe stehende Kita an der Wupperstraße in Neuenhausen. Trotz der Neubauten wird es auch 2024/25 nicht für jedes Kind einen Platz geben: „Rund 100 Plätze fehlen aktuell“, sagt Jugenddezernent Florian Herpel. „Damit bleibt leider auch nach den Ferien eine Reihe von Kindern unterversorgt.“