Betreuung in Grevenbroich : Stadt plant Kita in Bahnhofsnähe jetzt mit sechs Gruppen

Eine Erzieherin spielt mit Kindern in einer Kindertageseinrichtung (Symbolfoto). In Grevenbroich sind mehrere neue Kindertagesstätten geplant. Foto: dpa/Jens Büttner

Grevenbroich Die Einrichtung an der Merkatorstraße soll größer geplant werden. Fortschritte gibt es dem Jugenddezernenten zufolge auch beim Kita-Projekt für die Coens-Galerie.

Um dem Defizit bei Kita-Plätzen im Stadtgebiet entgegenzuwirken, sollen die Pläne für den Bau einer Kindertagesstätte an der Merkatorstraße erweitert werden. Statt für fünf soll die Kita nun für sechs Gruppen geplant werden. Das erklärte Jugenddezernent Florian Herpel in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Wie berichtet, ist die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) mit den Plänen betraut. Das Kita-Areal an der Merkatorstraße liegt gegenüber der ursprünglich für den Bau vorgesehenen Fläche zwischen den Gleisen und dem Standort der Grevenbroiocher Existenzhilfe. Der Bahnhof ist nicht weit entfernt. Bestenfalls könnte die Kita ihren Betrieb nächstes Jahr aufnehmen.

Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet sollen neue Einrichtungen entstehen. „Prominentes“ Beispiel dafür ist die Einrichtung, die in dem ehemaligen Elektro-Markt in der Coens-Galerie entstehen soll – inklusive Spielgarten auf dem Parkdeck, das so gut wie nie ausgelastet ist und zu den größten versiegelten Flächen im Stadtzentrum zählt. Laut Herpel laufen hier gute Gespräche mit allen Beteiligten. Träger der Kita soll der Kreisverband Grevenbroich des Deutschen Roten Kreuzes sein, dafür hatten die Mitglieder des Ausschusses im November bei einer Art „Casting“ in ihrem Gremium gestimmt.

Dezernent Florian Herpel äußerte sich im Ausschuss auch zu dem Kita-Projekt an der Wupperstraße in Neuenhausen. Er bekräftigte das „große Interesse“ der Beteiligten, das Projekt zu realisieren. Wie berichtet, möchte der Discounter Norma dort einen Supermarkt, eine kleine Wohnsiedlung und eine Kita bauen. Nach Kräften werde daran gearbeitet, Einigungen auch in Fragen der Finanzen zu erzielen – Stadt und Investor haben hier unterschiedliche Auffassungen. Im Hintergrund hatte es kräftig geknirscht. Diesen Monat sollen sich die Politiker im Planungsausschuss und im Stadtrat mit dem Kita-Projekt beschäftigen.