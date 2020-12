Grevenbroich erinnert sich an 1995 : Stadt plant Gartenschau-Jubiläum „plus eins“

Grevenbroich erinnert sich an 1995

Grevenbroich Vom 28. April bis 28. August soll der 2020 ausgefallene Veranstaltungsreigen nachgeholt werden. Ein Feierabendmarkt im Grevenbroicher Zentrum soll den Start markieren.

Nicht weniger als 65 Veranstaltungen waren rund um das Jubiläum „25 Jahre Landesgartenschau“ geplant. Keine einzige fand statt, alle Events mussten wegen der Corona-Pandemie abgeblasen werden. Unter dem Motto „25 Jahre plus eins“ soll 2021 möglichst viel nachgeholt werden. Die Planungen haben begonnen.

Die gute Nachricht: „Mindestens 80 Prozent der Akteure wollen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein“, sagt Koordinator Heinz Laumann. Er hat bereits mit einem Großteil der Vereine und Verbände gesprochen, die sich in diesem Jahr mit Aktionen an den Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligen wollten – und alle stehen auch für 2021 in den Startlöchern. Die schlechte Nachricht: „Wir müssen natürlich ins Blaue hinein planen. Denn keiner weiß, wie sich die Pandemie entwickeln wird“, meint Laumann.