Jugendarbeit in Grevenbroich : Stadt plant digitale Plattform für mehr Jugendbeteiligung

Grevenbroich Wie können Jugendliche mehr in kommunale Entscheidungsprozesse eingebunden werden, ihre Interessen besser artikulieren? Die Stadt will dafür eine neue Beteiligungsplattform schaffen – natürlich digital.

Die Verwaltung solle ein Konzept erstellen, „um die Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen in Politik und Gesellschaft zu erhöhen“, forderte die SPD. Die Verwaltung denkt an eine „digitale, jugendgerechte“ Lösung, um ein breites Meinungsbild zu gewinnen. Dabei will sie mit einem Beratungs- und IT-Dienstleister kooperieren. Der soll nicht nur die Plattform stellen, sondern den Beteiligungsprozess mit seinem Know how begleiten und die Antworten auswerten.