Das neue „Kultur Extra“-Programm : Stadt plant Comedy- und Kabarett-Jahr 2022

Grevenbroich Die seit 31 Jahren etablierte Reihe „Kultur Extra“ geht bald in die nächste Runde. Auf welche Stars sich die Grevenbroicher freuen können.

Christoph Sieber, der neue Gastgeber der „Mitternachtsspitzen“, betritt am Samstag, 26. März, die Bühne von „Kultur Extra“. In seinem Programm „Mensch bleiben“ wirft er einen satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft. „Sieber gelingt mit seinen bitterbösen Texten eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit – ganz unter dem Motto: Das Leben ist unzumutbar. Aber mit ihm lässt sich diese Zumutung vorzüglich ertragen“, meint Wowra.

Die „Distel“ aus Berlin, das größte Ensemble-Theater Deutschlands und seit 1953 auf den Kabarett-Bühnen unterwegs, berichtet am 12. November in ihrem Programm von Zuständen und Abständen, eben von „Deutschland in den Wechseljahren“. Zum Jahresabschluss 2022 am 10. Dezember ist das Ensemble „Zuckerfest für Diabetiker“ mit einer „Einführung in die deutsch-türkischen Problemzonen“ zu Gast in Grevenbroich. „Die deutsch-türkische Gruppe beweist mit seiner saukomischen Mischung aus Standups, Sketchen und Musik, dass Satirne nicht beleidigend sein muss, sondern die Kulturen auch verbinden kann“, sagt Wowra.