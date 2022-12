Rathaus Grevenbroich im Winterschlaf Wegen 20 Überstunden pro Kopf schließt das Rathaus

Die Stadtverwaltung bleibt ab dem 27. Dezember geschlossen und ist erst am 2. Januar wieder zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Im Bürgerbüro wird ein Notdienst eingerichtet, der am 27. Dezember von 8 bis 12 Uhr sowie am 29. Dezember von 12 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 02181 6083350 erreichbar ist. Auch beim Standesamt gibt es einen Notdienst für Bestatter, nämlich am 28. Dezember zwischen 9 und 11 Uhr vor Ort. Die Stadtbücherei ist ab dem 22. Dezember geschlossen und öffnet am 3. Januar wieder, das Museum der Niederrheinischen Seele bleibt vom 23. Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen.