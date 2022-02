Digitaler Bürgerservice in Grevenbroich : Stadt nimmt ihren Ausweis-Terminal jetzt in Betrieb

Kerstin Okunick und Matthias Claußen am neuen Automaten. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Nachdem er schon einige Wochen am Ostwall steht, hat die Stadt jetzt ihren ersten Ausweis-Terminal offiziell in Betrieb genommen. Damit erweitert sie ihren digitalen Service. Bürger können ihre Ausweise und Pässe in einer Art Paketstation abholen.

Wer im Bürgerbüro einen Ausweis beantragt hat und ihn nach etwa zwei Wochen abholen möchte, muss dafür keinen zweiten Termin mehr vereinbaren. Das Dokument kann künftig rund um die Uhr an dem am Alten Rathaus stehenden Terminal abgeholt werden. „Ziel ist es, den Bürgerservice so einfach wie möglich zu gestalten“, sagt die kommissarische Fachbereichsleiterin Kerstin Okunick. Bei der Antragsstellung können sich Bürger für das Abholen ihres Dokuments am Automaten entscheiden. Dafür wird ihre E-Mail-Adresse aufgenommen, zusätzlich wird ein Fingerabdruck entnommen. Ist der Ausweis eingetroffen und im Automaten deponiert, erhält der Bürger eine E-Mail mit einem QR-Code. Wie bei einer Packstation kann dieser Code am Automaten gescannt werden.

„Damit werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet“, sagt Fachdienstleiter Matthias Claußen. Die Beschäftigten des Bürgerbüros legitimieren sich übrigens mit Transponderkaten am Abholterminal, wenn sie Ausweise und Reisepässe nach dem Vier-Augen-Prinzip in dem Automaten deponieren.

(NGZ)