Ordnungsamt in Grevenbroich Stadt nimmt Ausbildung neuer OSD-Kräfte jetzt selbst in die Hand

Die Stadt schlägt deshalb einen neuen Weg ein: Die Ausbildung neuer OSD-Kräfte nimmt sie jetzt selbst in die Hand. Das Programm richtet sich an junge Leute, auch an Schüler, die Verwaltungsfachangestellte mit der Spezialisierung OSD werden wollen. Die Stadt sucht aktuell zwei Nachwuchskräfte, die im September 2024 starten sollen. Bewerbungsschluss ist der 4. Februar. Die Voraussetzungen: mindestens ein Hauptschulabschluss, ein aktuelles Sportabzeichen (Bronze oder besser) und ein Führerschein. Die Ausbildung dauert drei Jahre und wird nach Tarif vergütet – zwischen 1218 und 1314 Euro.