Grevenbroicher FDP stellt Fragenkatalog an den Schulausschuss : Stadt soll sich für Ganztagsbetreuung rüsten

Die Stadt erfüllt schon jetzt eine hohe Betreuungsquote - doch es gibt auch Wartelisten. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Grevenbroich Was unternimmt die Stadt, um zum Schuljahr 2026/27 den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an den Grundschulen zu gewährleisten? Das will die FDP wissen. Sie hakt zudem nach, wie Grevenbroich dem zu erwartenden Fachkräftemangel begegnen will.

Ab dem Schuljahr 2026/27 gibt es bundesweit einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Darauf haben sich Bundestag und Bundesrat kürzlich verständigt. Vor diesem Hintergrund will die FDP wissen, welche Pläne die Stadtverwaltung verfolgt, um den Rechtsanspruch in Grevenbroich zu erfüllen. Fraktionsvorsitzender Markus Schumacher hat jetzt einen entsprechenden Fragenkatalog für die nächste Sitzung des Schulausschusses eingereicht.

Grevenbroich hat bereits heute eine relativ hohe Betreuungsquote. Zur Jahresmitte besuchten mehr als 1100 Kinder den Offenen Ganztag an heimischen Grundschulen. „Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Wartelisten. Das zeigt, dass wir mit dem aktuellen Betreuungsangebot den Rechtsanspruch nicht werden decken können“, sagt Schumacher. Zuletzt warteten rund 60 Schüler auf einen Betreuungsplatz.

Angesichts der derzeitigen Geburtenzahlen sei nicht damit zu rechnen, dass es bis 2026 zu einer radikal sinkenden Zahl von Schülern im Grundschulalter kommen werde, sagt Schumacher. Er will daher wissen, wo es nach Einschätzung der Stadtverwaltung zu Engpässen und Problemen bei der Ganztagsbetreuung kommen könnte.

Eine Herausforderung sei nach Ansicht der FDP aber nicht nur alleine das Erfüllen des Rechtsanspruchs. Die Ganztagsbetreuung müsse auch personell und konzeptionell „auf gute und pädagogisch wertvolle Füße gestellt werden“, betont Markus Schumacher. „Dazu bedarf es gut ausgebildeter Fachkräfte mit einer langfristigen Perspektive und guten Löhnen“. In seinem Antrag will er von der Stadtverwaltung wissen, wie sie neben einer hohen Anzahl von Plätzen auch eine gute Betreuungsqualität gewährleisten will. Auch fragt er, was die Stadt plane, um einem zu erwartenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Der Schulausschuss tagt wieder am 3. November. In seiner Sitzung vor der Sommerpause hatte er einen Arbeitskreis gebildet, der sich mit einem Antrag von SPD, Grünen und Mein Grevenbroich beschäftigen wird. Die Ratskooperation fordert sozial gestaffelte Beiträge für die Offene Ganztagsgrundschule.

