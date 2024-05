Offene Ganztagsgrundschule in Grevenbroich Stadt muss Millionen in Mensen investieren

Laut Studie werden die geringsten Investitionen (1,1 Millionen Euro) an der Viktoria Grundschule in Frimmersdorf notwendig, da die dort bereits vorhandene Lehrküche mit ihren Nebenräumen zu einer Mensa umgebaut werden könnte. Auch größere Klassenräume seien relativ leicht mit Durchbrüchen zu erreichen. Eine deutlich größere Summe – 8,1 Millionen Euro – könnten an der Jakobus-Schule in Neukirchen fällig werden, in dem unter anderem der Neubau des Verwaltungsgebäudes notwendig ist.