Bewerbungen können jetzt eingereicht werden : Stadt lobt Heimatpreis für ehrenamtlichen Einsatz aus

Grevenbroich Besonderes ehrenamtliches Engagement für die Stadt wird wieder ausgezeichnet. Der nunmehr dritte Heimatpreis ist mit 2500, 1500 und 1000 Euro dotiert.

Die Stadt Grevenbroich lobt zum dritten Mal den Heimatpreis aus, der vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ gefördert wird. Bis zum 9. Oktober können Bürger Bewerbungen schriftlich oder per E-Mail einreichen. Einsendungen sind zu richten an Rathaus-Mitarbeiter Sascha Voigt im Büro des Bürgermeisters. Er ist telefonisch unter der Rufnummer 02181 608225 zu erreichen, außerdem per E-Mail an „sascha.voigt@grevenbroich.de“.