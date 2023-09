Reaktion auf Anfrage aus dem Rat Stadt Grevenbroich lehnt „Ausschlachten“ des Hallenbads in Neukirchen vorerst ab

Das Hallenbad in Neukirchen lässt manchen Politikern auch nach dem offiziell besiegelten Aus keine Ruhe. So will das Einzelratsmitglied Beate Schmidt-Härlen bei einer Begehung erfahren haben, dass erst vor wenigen Jahren eine Filteranlage im Bad erneuert wurde – eine Anlage, bei der es sich um das „Herzstück“ eines Schwimmbads handele. Schmidt-Härlens Schlussfolgerung: „Offensichtlich ist doch nicht ,alles‘ in diesem Bad abgängig.“