Was passiert in Frimmersdorf? Stadt und Planer informieren über die Zukunft des Kraftwerksstandorts

In den 1960er Jahren galt es als größtes Kraftwerk in Europa und war in der Lage, mehr als zwei Millionenstädte mit Energie zu versorgen. Im Oktober 2021 endgültig stillgelegt, soll Frimmersdorf künftig für Strukturwandel-Projekte genutzt werden. Über den Stand der Planungen wird die Stadt am Mittwoch, 3. Juli, im Rahmen einer Bürgerversammlung informieren.