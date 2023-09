Politik in Grevenbroich Stadt hadert mit Verein „Alte Feuerwache“

Vor sechs Jahren bekam die Stadt einen neuen Partner in der Jugendarbeit: den Verein „Alte Feuerwache“, benannt nach dem stabilen Gemäuer am Finlay-Park, dem soziokulturellen Zentrum Grevenbroichs. Als anerkannter Jugendhilfeträger übernimmt die Gemeinschaft seitdem diverse Aufgaben des Jugendamtes – neben dem Familienbüro gehören dazu Bildungs- und Freizeitangebote. Wie alle anderen freien Träger muss auch die „Alte Feuerwache“ einmal jährlich in einen Wirksamkeitsdialog mit der Stadt einsteigen. Dabei geht es um die Qualität der geleisteten Arbeit – aber auch um Geld.