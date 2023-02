Politik in Grevenbroich Stadt lehnt Ideen-Wettbewerb für die Karl-Oberbach-Straße ab

Von einem Wettbewerb – an dem Architekten oder Studierende beteiligt werden sollen – verspricht sich die CDU gute Ideen für ein „Filetstück der City“. Ihr geht es dabei vor allem auch um die Erft, die entlang der Karl-Oberbach-Straße fließt und dort nur an wenigen Stellen für den Betrachter in voller Breite sichtbar wird. „Diese Visitenkarte unserer Stadt muss erlebbarer gemacht werden. Ich bin sicher, dass uns Fachleute dafür einige gute Vorschläge machen können“, sagt Fraktionschef Wolfgang Kaiser.