Umweltbeirat in Grevenbroich tagt Stadt will keinen Bolzplatz neben der Waldwiese

Es ist ein Aschenplatz im „Dornröschenschlaf“: Seitdem der TuS Grevenbroich erklärt hat, den Bendplatz nicht mehr für den Trainingsbetrieb zu brauchen, liegt das Spielfeld in Erft-Nähe brach. Intensiv genutzt wird das Gelände offensichtlich schon längere Zeit nicht mehr. Wenn es nach den Vorstellungen der Stadt geht, soll dort auch nicht mehr gekickt werden: Der Umwandlung der Fläche (oder eines Teilbereichs) in einen öffentlichen Bolzplatz hat sie nun in einer Vorlage für die Mitglieder des Umweltbeirats eine Absage erteilt.