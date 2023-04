Zwei Workshops am 18. April Stadt fragt junge Leute nach Ideen fürs Flutgrabenviertel

Grevenbroich · Wie geht es weiter mit Spielspinne, Bike-Park und Co.? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Workshops für junge Leute, den die Stadt am Dienstag, 18. April, veranstaltet. Kinder und Jugendliche können sich bei dieser Gelegenheit an der Neugestaltung des Flutgrabenviertels beteiligen.

13.04.2023, 04:50 Uhr

Beliebtes Ziel für Familien: die Spielspinne am Flutgraben. Foto: Wiljo Piel

Der politisch initiierte „Masterplan Flutgrabenquartier“ beschäftigt sich im Rahmen des „Integrierten Stadtentwicklungskonzepts“ (ISEK) mit zukunftsgestaltenden Maßnahmen im Viertel. Im Rahmen von Bürgerworkshops sind bereits Ideen für strukturelle Veränderungen geschmiedet worden. Nun können sich auch junge Leute an diesem Prozess beteiligen. Dafür werden am 18. April zwei gezielte Workshops stattfinden, zu denen Kinder mit ihren Familien und Jugendliche eingeladen sind. Die zentrale Frage beider Veranstaltungen lautet: „Und was denkst Du?“. Den Auftakt macht um 17 Uhr ein Workshop zur Entwicklung der „Spielspinne“, dem großen Spielplatz am Flutgraben, der für die Landesgartenschau 1995 gebaut wurde. Gemeinsam mit Fachplanern sollen vor Ort Ideen für die Zukunft dieses Geländes gesammelt werden. Ab 17.45 Uhr geht es dann vor allem um die dahinter liegenden Jugendflächen, insbesondere den Bike-Park sowie das Volleyballfeld und den Basketball-Court. Den Appell der Stadtverwaltung macht Rieke Termath aus der Kinder- und Jugendförderung deutlich. „Wir möchten die Ideen und Wünsche hören und junge Leute mit in den Entwicklungsprozess nehmen, um gemeinsam ihren Lebens- und Aufenthaltsraum im Freien zu gestalten.“ Treffpunkt ist der Bike-Park hinter der Spielspinne. „Wer, wenn nicht die jungen Menschen selbst, könnte uns besser mitteilen, wo wir etwas im Quartier optimieren können“, ergänzt Christian Abels, Leiter der Kinder- und Jugendförderung, mit Blick auf die Workshops. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen im Saal der Alten Feuerwache an der Schlossstraße statt.

(NGZ)