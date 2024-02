Zuständigkeit in Grevenbroich neu geregelt Bei Alarm im alten Kraftwerk kommt jetzt die Stadt-Feuerwehr

Näher ging der Brandrat in der Sitzung des Feuerschutz-Ausschusses nicht darauf ein. Nun hat RWE Klarheit geschaffen: Wie Sprecher Guido Steffen auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, ist das Kraftwerk Frimmersdorf seit seiner endgültigen Stilllegung Ende September 2021 nicht mehr „werkfeuerwehrpflichtig“. In völligem Einvernehmen sei es deshalb im April 2022 in die Zuständigkeit der öffentlichen Feuerwehr übergegangen. „Dass es zu einem Anstieg der Einsatzzahlen gekommen ist, liegt nicht an Bränden auf dem Frimmersdorfer Kraftwerksgelände, sondern an der Vielzahl von Meldeanlagen dort, die leider auch schon mal Fehlalarm auslösen“, sagt Guido Steffen.