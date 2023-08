Kick-off-Veranstaltung am 1. September Stadt eröffnet in Kapellen eine Kultur-Kneipe für Jugendliche

„Bislang fehlte besonders in der Grevenbroicher ,Nordstadt‘ ein Angebot, was sich auf diese Altersgruppe konzentriert“, sagt Birgit Schikora, Leiterin des Jugendamtes. Am Freitag, 1. September, findet ab 16 Uhr eine Kick-off-Veranstaltung statt. Damit fällt der Startschuss für das geplante Vorhaben. Jugendliche ab 14 Jahren sind eingeladen, an der Josef-Thienen-Straße 7 mit in die Planung und Konzeption des Lokals einzusteigen. Ziel ist es, die Räume des ehemaligen Restaurants „Bahnhof à la carte“ gemeinsam mit der Zielgruppe weiterzuentwickeln.