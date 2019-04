Nach Kritik in Grevenbroich : Stadt bringt Streuwiese auf Neuenhausener Friedhof in Ordnung

Der FDP-Politiker Peter Cremerius hatte im vergangenen Monat auf die Missstände auf dem Neuenhausener Friedhof hingewiesen. Foto: Kandzorra, Christian

Neuenhausen Die ungepflegte Asche-Streuwiese auf dem Neuenhausener Friedhof soll kurzfristig wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt werden. Das sagte Rathaussprecher Stephan Renner am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

Demnach werden Mitarbeiter der Stadtbetriebe in den nächsten Tagen ausrücken, um mit den Arbeiten zu beginnen.

Die kleine Wiese am Rand des Friedhofs war Anfang März in die Kritik geraten. Auf der von Moos und Matsch überzogenen Grünfläche war deutlich eine Asche-Spur zu erkennen – die Überreste eines Menschen. Das sei „unwürdig“, befand Kommunalpolitiker Peter Cremerius (FDP), der auf die Missstände in Neuenhausen hingewiesen hatte.

Mit Erfolg, denn jetzt reagiert die Stadtverwaltung. „Die Wiese ist tatsächlich zu einem großen Teil mit Moos bedeckt und allgemein in keinem schönen Zustand“, sagt Stephan Renner, der in Aussicht stellt: „Sie wird so schnell wie möglich aufbereitet, die Optik wird verbessert.“ Da die Grünfläche von Bäumen umgeben ist und daher weitgehend im Schatten liegt, werde es dort auch künftig zur Bildung von Moos kommen – doch: „Die Beschäftigten der Stadtbetriebe werden ein Auge darauf richten, damit das nicht Überhand nimmt.“

Eine aufgelockerte Fläche ermöglicht es, dass die verstreute Asche besser im Erdreich versickert. Und: „Wir werden in dieser Sache auch Rücksprache mit Bestattern aus dem Stadtgebiet halten“, kündigt Renner an. Die Unternehmer sollen drauf hingewiesen werden, die Asche so zu verstreuen, dass keine sichtbaren Spuren übrig bleiben.

Eine zusätzliche Maßnahme greift einen weiteren von Peter Cremerius geäußerten Kritikpunkt auf: Lücken in der Hecke, die rund um die Streuwiese gesetzt wurde, sollen durch Neupflanzungen geschlossen werden. „Damit entsteht eine deutliche Abgrenzung zu den Friedhofswegen“, sagt Stephan Renner. Um ganz sicher zu gehen, werden die Stadtbetriebe noch ein Schild auf der Fläche errichten, das darauf hinweist, dass die Wiese nicht betreten werden darf.

Die Verbesserungen auf dem Neuenhausener Friedhof sollen ohne politischen Beschluss umgesetzt werden. Wie Stephan Renner betont, soll der Arbeitskreis „Bestattungswesen“ im Nachgang darüber in Kenntnis gesetzt werden.

