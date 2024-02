Rundgang durch die Orte am 2. März 2024 Bürger werden an der Zukunft der Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath beteiligt

Die Stadt lädt die Bürger von Frimmersdorf und Neurath ein, sich aktiv an der zukünftigen Entwicklung ihrer Ortsteile zu beteiligen. Am Samstag, 2. März, von 10 bis 13 Uhr haben sie die Gelegenheit, zusammen mit Vertretern der Verwaltung und zwei beauftragten Planungsbüros bei einem Rundgang durch ihren Ortsteil Handlungsbedarfe zu identifizieren und ihre Erfahrungen, Ideen und Anregungen einzubringen – Kinder und Jugendliche sind ausdrücklich erwünscht. Nach einer kurzen Einleitung in das Projekt in den Räumen der Viktoria-Grundschule geht es raus in die Ortsteile.