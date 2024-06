Erste Phase ist gestartet Stadt beteiligt Bürger an Lärmaktionsplan

Zusätzlich hat die Stadt freiwillig auch Stadtstraßen kartiert, um den Lärm unabhängig von der Baulastträgerschaft zu erfassen. Dazu zählen die L361 und die Talstraße (von Auf den Hundert Morgen bis Neusser Straße) in Kapellen, die Post-, Ober- und Grevenbroicher Straße (von An der Eiche bis K10-Brücke) in Wevelinghoven, Auf der Schanze (von Lindenstraße bis Kolpingstraße) in Grevenbroich, die Rheydter Straße (von Konrad-Thomas-Straße bis Jülicher Straße) sowie die Kreisstraße 43 (von Rheydter Straße bis Ortseingang) in Elsen.