Feuerwehr Grevenbroich Stadt hat zweite Drehleiter bestellt

Den Bedarf für eine zweite Drehleiter hatte der aktualisierte Brandschutzbedarfsplan aufgezeigt. Um die Hilfsfristen im Stadtgebiet einhalten zu können, soll das zusätzliche Hubrettungsgerät beschafft werden. Die zweite Drehleiter soll, wie Ropertz sagt, höchstwahrscheinlich beim Löschzug Frimmersdorf/Neurath im Süden der Stadt stationiert werden. Die bestellte Drehleiter wird über ein Mercedes-Fahrgestell und einen Aufbau der Firma Rosenbauer verfügen. „Die Drehleiter wird der der Feuerwehr Jüchen entsprechen“, sagt Ropertz. Eines der Details in der computergesteuerten Drehleiter, die 23 Meter hoch ausgefahren werden kann, soll der sogenannte „Knick“ sein. Das oberste Leiterteil kann bei Bedarf an einem Gelenk abgeknickt werden – ein Vorteil etwa bei enger Bebauung oder um bei Häusern mit Satteldach auf der gegenüberliegenden Seite besser an den Brandherd zu gelangen.