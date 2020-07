Politik in Grevenbroich : Stadt arbeitet an neuem Konzept für den Jugendrat

„Was ist aus dem Jugendrat geworden“, fragt Ratsherr Claus Schäfer (UWG). (Archivfoto) Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Einen Jugendrat gibt es nicht mehr, nach der Amtszeit des letzten wurde kein Nachfolgegremium mehr gewählt. Zurzeit ist ein Konzept zur Neuausrichtung des Jugendrates in Arbeit, eine Entscheidung im Jugendhilfeausschuss wird es erst im Herbst geben.

Auf Facebook ist er nicht mehr zu finden – und seine Internet-Adresse steht zum Verkauf: „Was ist aus dem Jugendrat geworden“, fragt Ratsherr Claus Schäfer (UWG). Und das aus gegebenem Anlass: Denn der Stadtjugendring hat ihm – wie auch anderen Politikern – vor der Kommunalwahl die Frage gestellt, wie junge Leute am politischen Geschehen in Grevenbroich beteiligt werden können. „Das funktioniert am besten über den Jugendrat“, meint Schäfer. „Doch den scheint es nicht mehr zu geben.“

In der Tat ist das so: Nachdem zum Jahreswechsel 2018/19 die zweijährige Amtszeit des bislang letzten Jugendrates endete, wurde kein neuer mehr gewählt. Das bedeute aber nicht, dass damit die jugendpolitische Beteiligung in der Stadt Grevenbroich ein für alle Mal beendet ist, sagt Rathaussprecher Stephan Renner auf Anfrage unserer Redaktion – im Gegenteil: Jugend-Fachdienstleiter Christian Abels arbeite derzeit an einem Konzept zur Neuausrichtung des Jugendrates.

Wie sich das Gremium künftig aufstellen könnte, hatte Abels bereits im Juni 2019 gegenüber dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Unter anderem schlug er vor, die Altersgruppe zu erweitern, von einer Personen- zur Themenwahl umzuschwenken und die Amtszeit auf ein Jahr zu reduzieren. Zudem sollten vereinsähnliche Strukturen geschaffen werden, um Jugendlichen einen leichteren Zugang zu verschaffen.

Da die Fraktionen noch Beratungsbedarf anmeldeten, wurde das Thema vertagt. Zwischenzeitlich haben die Grünen dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Verfahren eine deutliche Absage erteilt – es stelle einen Einschnitt in die Demokratie und somit in die Rechte junger Menschen in Grevenbroich dar.