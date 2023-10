Erster Bericht im Sozialausschuss Stadtverwaltung arbeitet an eigenem Inklusionskonzept

Erste Schritte zum Inklusionskonzept sind bereits im September 2022 bei einem Workshop unternommen worden, an dem Kommunalpolitiker sowie Vertreter von Wohlfahrtsverbänden und Organisationen der Behindertenhilfe mitwirkten. Wie Sozialdezernent Michael Heesch erklärt, sind weitere Veranstaltungen geplant, in die auch Betroffene miteinbezogen werden sollen. Bei Umfragen und in Einzelgesprächen sollen sie aus ihrer Sicht schildern, was verbessert werden muss. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes leben rund 7140 schwerbehinderte Menschen in Grevenbroich.