Grevenbroicher Stadtgeschichte : Auf Spurensuche nach Schloss Wevelinghoven

Idee Der Historische Verein Wevelinghoven will ans verschwundene Schloss Wevelinghoven erinnern. Dazu braucht er Unterstützung der Stadt. Wie bei der Motte am Klosterweg soll die Verwaltung eine Info-Tafel ermöglichen. Sie soll im Stadtpark darauf hinweisen, dass sich an dieser Stelle einst das Schloss Wevelinghoven befunden hat.