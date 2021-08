Feuerwehreinsatz in Gustorf : Spülmaschine brennt in Küche

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend nach Gustorf aus. Foto: dpa/Holger Hollemann

Gustorf In der Nacht zu Montag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Gustorf. In einem Haus war eine Spülmaschine in Brand geraten. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 22.20 Uhr rückte die Feuerwehr am Sonntagabend nach Gustorf aus. In einem Haus an der Straße „Am Heiligenhäuschen“ war es zu einem Zimmerbrand gekommen. Da bekannt war, dass sich keine Menschen mehr in dem Gebäude befanden, konnten die Einsatzkräfte sofort mit der Bekämpfung des Feuers beginnen.

Der Brandherd – eine Spülmaschine in der Küche – konnte von einem unter Atemschutz vorgehenden Trupp zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurde das Gerät sicherheitshalber demontiert und ins Freie gebracht. Nachdem das Haus gelüftet wurde, konnte die Feierwehr nach etwa eineinhalb Stunden wieder abrücken.

Im Einsatz waren knapp 40 Kräfte der Löschzüge Gustorf-Gindorf, Frimmersdorf-Neurath und Stadtmitte sowie der hauptamtlichen Wache.

(NGZ)