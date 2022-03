Stadtbetriebe Grevenbroich beugen vor : Sprüh-Einsatz gegen fiese Raupen

Grevenbroich Die Stadtbetriebe beugen gegen einen unangenehmen Schmetterling vor: In den nächsten Tagen werden mehrere Bäume, die in den vergangenen Jahren verstärkt von der Raupe des Eichenprozessionsspinners befallen wurden, mit einem speziellen Bakterienpräparat besprüht.

Damit sollen mögliche Gefahren für Menschen vermieden werden. Im Sommer 2020 musste das Wildfreigehege im Bend für mehrere Wochen wegen des Eichenprozessionsspinners gesperrt werden. Nachdem rund 60 Bäume von den Raupen befallen waren, wurde der beliebte Park in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt für Besucher geschlossen. Das geschah laut Stadtverwaltung ausschließlich aus Gründen der Gefahrenabwehr – denn: „Die Brennhaare der Raupen, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten, können bei Kontakt zu Hautreizungen und schweren allergischen Reaktionen führen“, sagt Stadtsprecher Lukas Maaßen.

Bei einem Befall an sensibel genutzten Orten – etwa Kinderspielplätze, Schulhöfe oder andere stark frequentierte Bereiche – mussten die Raupen mitsamt Gespinstnestern bislang aufwendig abgesaugt werden. Da dies aber immer nur nach dem Bekanntwerden eines Befalls geschehen kann, werden die Stadtbetriebe nun vorbeugend tätig.

„Zur präventiven Gefahrenabwehr und für den Gesundheitsschutz werden in diesem Frühjahr einige ausgewählte Eichen mit einem biologischen Präparat behandelt“, erklärt Maaßen. Hierbei handele es sich um das Bakterium „Bacillus thuringiensis“, das einen selektiv wirkenden Giftstoff produziert. Dieser wird von den Raupen schon im Larvenstadium über die Blätter aufgenommen – und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch keine Brennhaare entwickelt haben. Das Toxin ist für die Raupen tödlich, „für den Menschen und andere Lebewesen besteht aber keine Gefahr“, betont Maaßen.

Mit dem Versprühen des Bakteriums ist ein Spezialunternehmen beauftragt worden. Behandelt werden ausschließlich Bäume, die in den vergangenen Jahren immer wieder von der Raupe des Eichenprozessionsspinners befallen waren. Von diesem Vorgehen versprechen sich die Stadtbetriebe Grevenbroich nicht nur einen vorbeugenden Gesundheitsschutz, sondern auch eine Kostenersparnis. „Die mit dem ,Bacillus thuringiensis‘ behandelten Bäume weisen in der anschließenden Saison nur noch in den seltensten Fällen einen relevanten Befall auf, der aufwendige Absaugmaßnahmen erforderlich machen würden“, berichtet Lukas Maaßen. Die Kosten fürs Absaugen pro Baum lägen deutlich über denen für das Versprühen des Bakterienpräparates.