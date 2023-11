Gustorfer Karnevalisten außer Rand und Band „Sprötz-Trupp“ startet mit viel Prominenz in die Karnevals-Session

Mit echten kölschen Krachern starteten die Gustorfer am Wochenende in die Session. Der „Sprötz-Trupp“ – mit 139 Jahren die älteste Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis – brannte im ausverkauften Festzelt am Torfstecherweg einmal mehr ein jeckes Feuerwerk ab. Auf der Bühne: das Who is Who des rheinischen Fastelovends.