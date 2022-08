Neues Event in Grevenbroich : Sportvereine präsentieren sich am Samstag am Museum

Die Organisatoren der Veranstaltung kürzlich bei einem Treffen am Museum. Foto: Sportbund Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich Sportvereine aus dem gesamten Stadtgebiet wollen sich am 27. August bei einer neuen Veranstaltung auf der Wiese am Museum Villa Erckens präsentieren und um Mitglieder werben. Eingebettet ist „Sport verbindet“ in ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diesen Samstag, 27. August, wird es auf der Wiese am Museum Villa Erckens sportlich: Dort findet von 11 bis 17 Uhr ein großes Fest unter dem Motto „Sport verbindet“ statt, zu dem der Kreis-Sportbund und der Stadtsportverband einladen. Zahlreiche Vereine aus dem gesamten Stadtgebiet sollen dort ihre Sportangebote präsentieren. Außer einem umfangreichen Bühnenprogramm werden Besuchern Workshops geboten, an denen sie teilnehmen können. Auch sollen sie sich – wie bei einer Messe – an den Ständen der unterschiedlichen Vereine über deren Angebote informieren können.

Lesen Sie auch Event in Grevenbroich : „Messe“ soll Sportlern neuen Schub geben

Die Veranstalter richten sich mit „Sport verbindet“ ausdrücklich an alle Menschen – unabhängig auch von der Altersklasse. Kindertänze, Akrobatik, Capoeira, Streetball und Zumba sind einige der Sportarten, die Besucher an diesem Tag unverbindlich testen können.

Martin Limbach und Neda Al-Khaliedy vom Sportbund Rhein-Kreis- Neuss sowie der Vorsitzende des Sport- und Bäderausschusses Ceylan Er sind die Initiatoren des neuen Events. Ceylan Er ist auch Mitglied im Stadtsportverband. „Wir möchten mit diesem Event die Vereine stärken und den pandemiebedingten Mitgliederschwund entgegenwirken“, sagt Martin Limbach. Zudem stehe das Sportfest „ganz im Zeichen der Integration und soll die Grevenbroicher Sportlandschaft diesbezüglich weiter ausbauen“, ergänzt Neda Al-Khaliedy. Ceylan Er fügt hinzu: „Schulen, Kitas und den hiesigen Sportvereinen soll ein Netzwerk geboten werden, so dass sie gemeinsam im Sportkosmos interagieren können.“ Wegen des angesagten guten Wetters soll es auch Freigetränke an den Ständen der Vereine geben.

Die Veranstaltung bildet den Auftakt für die Reihe „Sport am Museum“, die am 29. August für einen Zeitraum von vier Wochen ein unverbindliches und kostenloses Outdoor-Fitnessangebot für alle Grevenbroicher bieten soll. Treffpunkt ist das Museum. Montags bis freitags (jeweils von 18 bis 19 Uhr) sollen abwechselnd Yoga, Fitness-Workouts, Zumba, Rückenfit, oder Familiensport angeboten werden. Zusätzlich gibt es ein Samstags-Angebot: Walken und Bewegungsspiele.

(NGZ)