Wegen gesperrter Laufbahn Grevenbroicher Sportlerinnen nicht bei Deutscher Meisterschaft

Der Turnklub Grevenbroich hat seine Teilnahme an den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften in Dortmund abgesagt. Die erfolgreichen Leichtathletinnen des Vereins hätten sich nicht optimal auf das Sport-Event am Wochenende vorbereiten können, sagt Trainer Wilfried Faßbender. Er begründet dies mit dem Zaun, der im Schlossstadion einen Teil der Laufbahn verbarrikadiert.