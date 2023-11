Millionenprojekt in Grevenbroich Sportanlage Neurath wird jetzt saniert

Der Süden der Stadt hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. In Frimmersdorf wurde die Erfthalle als beliebte Versammlungsstätte geschlossen, in Neurath das Schwimmbad. „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir den Bürgern hier etwas zurückgeben“, sagt Bürgermeister Klaus Krützen: Mit einem symbolischen Spatenstich haben er und andere Projektbeteiligte am Freitag den Beginn der millionenschweren Sanierung der Sportanlage Neurath eingeläutet. Für 3,34 Millionen Euro soll die Anlage inklusive Turnhalle ertüchtigt werden, geplant ist auch die Anlage eines Kunstrasenplatzes. In 13 Monaten soll alles fertig sein.