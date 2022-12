Landrat gibt grünes Licht Sportanlage Neurath kann saniert werden

„Kurz vor Weihnachten ist das eine sehr erfreuliche Nachricht für den Sport in Grevenbroich. Mehr als drei Millionen Euro können jetzt in die Sportinfrastruktur in Neurath investiert werden“, betonte Bürgermeister Krützen. Die Sanierung könne nach einer Abstimmung mit der zurzeit noch laufenden baufachlichen Prüfgung beginnen. Die Stadt wird sich am Umbau der Sportanlage mit einem Eigenanteil von 55 Prozent an den Gesamtkosten von rund 3,3 Millionen Euro beteiligen.