Spiritueller Zwischenruf von Prior Bruno Robeck Ocis : Die schwierige Suche nach der Wahrheit

Langwaden Manchmal scheint eine Nachrichtenlage extrem unübersichtlich zu sein. Anstatt anderen Menschen oder Autoritäten blind zu vertrauen, ist es notwendig, die eigene Vernunft einzusetzen. Zugleich sollte man um ihre Grenzen wissen.

Die Nachrichtenlage ist oft unübersichtlich. In meinem kleinen engen Umfeld kann ich den Wahrheitsgehalt von Informationen noch am besten überprüfen. Je weiter die Ereignisse zeitlich oder räumlich von mir entfernt sind, desto schwieriger ist es. Fast unmöglich wird es, wenn über Ergebnisse von Entwicklungsprozessen berichtet wird, die hoch komplex oder noch nicht abgeschlossen sind und die daher oft sehr unterschiedlich bewertet werden. In solch einer schwierigen Situation befindet sich der heutige interessierte Mensch, der versucht, die Corona-Krise zu verstehen und Schlussfolgerungen für sich zu ziehen.

Um den Durchblick nicht zu verlieren, kann ein Blick in die biblischen Osterberichte helfen. Das Matthäus-Evangelium erzählt, wie die Frauen mit Schrecken das leere Grab entdecken, kurz darauf aber dem Auferstandenen selbst begegnen, denn der Lebendige ist überall – nur nicht im Grab. Die religiösen und gesellschaftlichen Autoritäten des Volkes erzählen die Geschichte vom leeren Grab anders. In der Nacht wurde der Leichnam Jesu von seinen Jüngern aus dem Grab entfernt. Jesus ist und bleibt tot. Er ist nicht auferstanden, sondern nur umgebettet worden. Wer hat recht? Bei beiden Versionen kann Stirnrunzeln auftreten. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied, der die Version der führenden Männer des Volkes unglaubwürdig macht. Während die Frauen durch das leere Grab so sehr irritiert sind, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr weiter wissen, wollen die Männer die Tatsache des leeren Grabes in ihre eigene Wirklichkeit hineinzwängen. Für die Frauen bedarf es des Impulses von außen, der sie verstehen lässt, was wirklich geschehen ist. Die Männer fragen nicht danach, was wirklich geschehen ist. Sie wollen „ihre Wahrheit“ darstellen und schrecken nicht davor zurück zu betrügen und zu bestechen.