Klaviere in der Fußgängerzone In Grevenbroich kann das große Klimpern beginnen

An das Geschäft von Gabor Kovats ist auch eine private Musikschule angeschlossen, deren Schüler sich in die Innenstadt-Aktion einbringen wollen – genauso wie die Schüler der Musikschule im Rhein-Kreis Neuss. Deren Leiterin Ruth Braun-Sauerwein, selbst Pianistin, spielte am Dienstag zum offiziellen Auftakt am Markt auf einem der Klaviere. „Wir haben kreisweit 7000 Musikschüler, von denen etwa 3000 aus Grevenbroich kommen“, sagt sie. Die Klavierpädagogen wollen die Schülerschaft motivieren, an der Aktion teilzunehmen – und entsprechend für Klavier-Klänge in „GV“ zu sorgen. Braun-Sauerwein hält es für möglich, dass die Klaviere wie ein Magnet wirken werden.