Kolumne Frei Schnauze : Spielsucht mit rollendem Ball

Mit dem Ball spielen macht Spaß. Aber zu viel des Guten kann in die Abhängigkeit führen, sagt der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt.

Wie das so bei Süchten ist, kann der zu häufige „Genuss“ des Cocktails an Adrenalin, Noradrenalin, Endorphinen und Cortisolen bei Zweiund Vierbeinern zu Abhängigkeiten führen. Als verantwortlicher „Trainer“ Ihrer geliebten Fellnase, ist es an Ihnen, den Erschöpfungszustand Ihres Vierbeiners zu erkennen und kaputten Gelenken durch zu viele Starts und Stopps zu vermeiden. Machen Sie den Ball zur gesunden Belohnung, wenn etwa eine Ruhe- oder Impulskontroll-Übung eingehalten wird. Sie können ihn auch verstecken und von Ihrem Hund suchen lassen. Wenn Ihre Fellnase generell gerne spielt, hilft auch ein Mix aus diversen Spielzeugen, die nicht geworfen werden, sondern mit Geschicklichkeits- und Suchübungen kombiniert werden.

Wichtig ist vor allem mit aller Liebe und Konsequenz klarzumachen, wem die Spielzeuge gehören und wer sie geben und nehmen darf – nämlich Sie! Und wenn Sie Ihren Hund im Freien beschäftigen möchten, machen Sie doch Geschicklichkeits- oder Suchübungen, Baumumrundungen oder andere Spiele mit ihm, denn die Abwechslung zählt und es gibt so viele Möglichkeiten, sich gesund mit dem Hund im Freien zu beschäftigen. Vielleicht hilft es auch, mit anderen Hunden in Kontakt zu kommen, die relativ tiefenentspannt sind und so Ihren quirligen Gesellen etwas runterholen können. In diesem Sinne wünsche Ihnen viel Spaß beim abwechslungsreichen und gesunden Spielen und Spazieren mit Ihrer Fellnase – auf ein entspanntes und geselliges Miteinander in folgenden Jahren. Mark Karlstedt