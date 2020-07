Freigehege in Grevenbroich : Spielplatz und Streichelzoo im Wildpark sind wieder geöffnet

Grevenbroich Das Wildfreigehege im Bend kann jetzt wieder uneingeschränkt genutzt werden. Nachdem die Spazierwege entlang der Gatter bereits seit einigen Wochen wieder geöffnet sind, wurden am Donnerstag auch der große Spielplatz und der Streichelzoo für Besucher freigegeben.

„Wir werden das Verhalten der Besucher aufmerksam beobachten. Sollten die Sicherheitsregeln nicht genügend beachtet werden, müssen wir wieder über eine Schließung nachdenken“, teilte der Vorstand mit. „Die Besucher haben es in der Hand.“ Auf die Corona-Regeln wird auf einem Schild hingewiesen, das am Eingang des Spielplatzes postiert wurde.

Stunden bevor die Bauzäune abgebaut wurden, hatte die FDP sich mit einem Schreiben an Bürgermeister Klaus Krützen gewandt und nachgefragt, warum der beliebte Spielplatz immer noch geschlossen sei. „Es gibt keinen Hinweis, warum, wieso und weshalb“, kritisierte Ratsherr Peter Cremerius. Andere Plätze seien längst wieder geöffnet worden – und das sei richtig so: „Frische Luft ist gesund, und für Einhaltung des Abstandes sind Eltern oder Großeltern in der Verantwortung“, so der Mediziner.