Viele Helfer kümmern sich um Kinder und Jugendliche : Spiel und Spaß bei der Stadtranderholung in Neurath

Mit vielen Spielen sorgen ehrenamtliche Helfer für reichlich Spaß: Mehr als 130 Kinder nehmen an der Stadtranderholung teil. Foto: Sebastian Draxl

Neurath 135 Kinder verbringen derzeit ihre erste Woche der Sommerferien auf dem Sportplatz in Neurath. Dort läuft seit Samstag die Stadtranderholung. Die rund 25 ehrenamtlichen Betreuer aus dem Planungsteam haben für die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Dabei läuft die Ferienfreizeit in diesem Jahr unter dem Motto „König der Löwen“. Passend zur Thematik finden Bastelaktionen und Spiele statt. Weiterhin stehen Ausflüge und Aktionen auf dem Programm. „Am Montag waren wir mit den Kindern im Movie-Park. Am Mittwoch durften die Kinder einmal in verschiedene Vereine reinschnuppern“, erklärt Marc Klevers (27), Leiter der Stadtranderholung. So besuchten die Kinder die örtliche Feuerwehr, durften die Instrumente eines Tambourkorps ausprobieren oder konnten den Fußballverein besuchen. „Wir wollen damit auch die örtlichen Vereine bei der Mitgliederwerbung unterstützen und den Kindern neue Freizeitmöglichkeiten aufzeigen“, sagt Klevers.

Seit fast 30 Jahren existiert die Stadtranderholung in Neurath. Das Hauptziel des jungen Betreuerteams, die zum Großteil als Kinder selber an der Freizeit teilgenommen haben, ist es eine günstige aber abwechslungsreiche Woche anzubieten. „In diesem Jahr waren wir nach 14 Tagen komplett ausgebucht. Wir freuen uns, dass wir so gut ankommen“, sagt Klevers. Das finden auch Joelle (9) und Max (10): „Wir kommen jedes Jahr sehr gerne hierhin. Es macht einfach unglaublich viel Spaß.“

Unterstützt wird das Team von der katholischen Kirche als Träger und vielen weiteren Sponsoren aus der ganzen Stadt bis hin zu Bürgermeister Klaus Krützen. „Ohne diese Förderung, könnten wir die Freizeit so nicht auf die Beine stellen“, betont Marc Klevers. In diesem Jahr wurde das Team nochmals gesondert geehrt. Der Diözesanverband Köln im Bund der Deutschen Historischen Schützenbruderschaften hatte die Stadtranderholung als Partner für eine Sponsorenaktion ausgewählt. 750 Euro wurden am Sonntag an das Team übergeben. „Das hilft uns ungemein. Wir können davon neue Spiele und benötigtes Material kaufen“, sagt Klevers.

Nach der Übernachtung in der Turnhalle am Freitag endet die Stadtranderholung am Samstagmorgen. Dann macht das Team ein paar Wochen Pause. „Im Herbst beginnen das die ersten Planungen für das nächste Jahr“, sagt Klevers.

(draxl)