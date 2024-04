Eichenprozessionsspinner in Grevenbroich Spezialeinsatz gegen fiese Eichenraupen

In den vergangenen Jahren ist der Eichenprozessionsspinner vermehrt im Stadtgebiet aufgetreten. Die Brennhaare der Raupen, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten, können bei Kontakt zu Hautreizungen und schweren allergischen Reaktionen führen. „Die Stadtbetriebe werden deshalb in den nächsten Wochen zur präventiven Gefahrenabwehr vor dem Eichenprozessionsspinner tätig“, kündigt Rathaussprecher Lukas Maaßen an.