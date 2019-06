Citylauf in Grevenbroich : Das sind die Sperrungen und Umleitungen in der Stadt

Der Startschuss zum Citylauf fällt um 17.30 Uhr. Foto: Knappe, Jörg/Jörg Knappe

Grevenbroich Am Freitag, 28. Juni, findet zum fünften Mal eines der größten Sportereignisse seiner Art im Rhein-Kreis Neuss statt, der Citylauf. Der erste Startschuss soll – auch den erwarteten hochsommerlichen Temperaturen geschuldet – um 17.30 Uhr fallen, um 20.40 Uhr beginnt dann der letzte Lauf auf der Zehn-Kilometer-Strecke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alle Wettbewerbe werden in der Innenstadt ausgetragen. Und die wird ab spätestens 16 Uhr gesperrt. Im Einzelnen werden folgende Zufahrten gesperrt und durch Streckenposten gesichert, wie das Organisationsteam um Bernd Juckel und Willy Helfenstein mitteilt: Unpassierbar werden dann die Adressen Auf der Schanze/Karl-Oberbach-Straße, die Bahnstraße hinter der Einmündung Graf-Kessel-Straße in Richtung Fußgängerzone, der Ostwall an der Einmündung am Ständehaus sowie die Schlossstraße auf Höhe der Zufahrt zum Kanuheim. Erst in den Abendstunden gegen 22 Uhr werden diese Sperrungen wieder aufgehoben.

Auch innerstädtische Parkplätze sind durch das Sportereignis nur temporär nutzbar. Auf den Parkplätzen in den abgesperrten Bereichen Karl-Oberbach-Straße sowie an der Schlossstraße besteht in der Zeit von 15 bis 22 Uhr Parkverbot. Wie gewohnt stehen am Platz der Republik, am Montanushof sowie beim Straßenverkehrsamt an der Lindenstraße sowie am Schwarzen Weg Parkmöglichkeiten bereit.

Foto: Piel, Wiljo 6 Bilder Die schönsten Bilder vom Citylauf in Grevenbroich.

Notwendig werden Sperrungen und Umleitungen, weil Grevenbroichs Innenstadt zur Laufstrecke wird: Start für alle Disziplinen ist an der Breite Straße. Für die einzelnen Läufe führt der Weg entlang der Kölner Straße oder der Zünftestraße, Am Ständehaus, Karl-Oberbach-Straße, Schlossstraße über Hartmannweg ins Ziel. Mehr Infos via www.citylauf-grevenbroich.de.

(von)