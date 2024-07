Upgrade für „low grades“ in Grevenbroich Speira investiert Millionen in neue Recycling-Öfen

Rund elf Millionen Euro investiert Speira in die vier Öfen. Dazu gehören Chargiermaschinen, Abzugshauben, thermische Nachverbrenner, Leitungsbau und sonstige Infrastruktur. Mit modernster Brennertechnologie und automatischer Chargierung soll eine höhere Metallausbeute ermöglicht werden, sagt Köring. Zudem werde für die Beschäftigten die Arbeit an den neuen Aggregaten noch einfacher und sicherer: Die einzelnen Komponenten seien für die Instandhaltung leicht erreichbar, der Abguss der Schmelze könne bei geschlossenen Ofentüren erfolgen – „und dank der Chargiermaschinen werden Radlader- und Staplerverkehre vor den Öfen minimiert“. Das gewählte Modell erfülle die höchsten Umweltstandards für Neuanlagen, die neue Absaug- und Brennertechnologie spare CO 2 und sei „H2 ready“ – perspektivisch könnten die Öfen auch mit Wasserstoff betrieben werden.