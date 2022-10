Aluminiumindustrie in Grevenbroich : Speira darf Real Alloy Europa unter Auflagen übernehmen

Südstadt Nach der Unterzeichnung einer Übernahme-Vereinbarung zwischen den Aluminiumunternehmen Speira und Real Alloy im Februar 2022 hat die Europäische Kommission nun der Übernahme durch Speira zugestimmt – aber nur unter einer Bedingung.

Aluminiumindustrie in Grevenbroich : Speira will Real Alloy Europa kaufen

Beide Unternehmen sind in der Südstadt „Nachbarn“ – Real Alloy Europa hat dort seinen Hauptsitz. In Grevenbroich direkt sind etwa 230 Mitarbeiter von der Übernahme betroffen.Real Alloy verarbeitet jährlich etwa 200.000 Tonnen Aluminiumschrott, Speira zählte bislang zu den größten Kunden. In Deutschland unterhält Real Alloy Europa noch zwei weitere Standorte, darüber hinaus zwei in Norwegen.