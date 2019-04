Sprechecke für Debattierfreudige im Café Kultus : Grevenbroich bekommt seinen „Speakers’ Corner“

Grevenbroich Jeden Sonntag pilgern Hunderte Menschen zur „Speakers’ Corner“ in London. Einst galt die „Ecke der Redner“ als Arena politischer Debatten. Heute ist sie mehr ein Treffpunkt für allerlei Redelustige. Und genau dieses Konzept, nämlich jedermann zu jedwedes Thema sprechen zu lassen, soll nun in Grevenbroich ausprobiert werden.

„Die Resonanz an dem Abend, an dem etwa über ‚Gerechtigkeiit gesprochen wurde, war gut, die Gäste haben sich stark in die Diskussion eingebracht“ – und was auch wichtig für den Seelsorger ist: „Es waren viele neue Gesichter dabei“, also Menschen, die sich offensichtlich für das Angebot der katholischen Kirche in Grevenbroich interessieren. „Unser Ziel ist es, zu erfahren, was Menschen bewegt, was ihre Probleme sind oder sie interessiert“, letztlich möchte die katholische Kirche mit ihrem Angebot auch helfen, die Widrigkeiten des Alltags zu meistern. Nach dem Motto „Nur dem sprechenden Menschen kann geholfen werden“, soll die „Speakers’ Corner“-Reihe dabei helfen.