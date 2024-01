Politik in Grevenbroich Tragfähige Perspektive für den Krankenhaus-Standort entwickeln

Die Einbringung des Elisabethkrankenhauses in den Fusionsprozess bis hin zum Rheinland Klinikum sei mit der Erwartung verbunden gewesen, dass alle Standorte durch medizinische Zentrenbildung und Synergien profitieren würden, schildert Thiel. „Wie dann mit dem Standort Grevenbroich umgegangen wurde, das war so nicht zu erwarten. Folgt man den Vorschlägen des von der Geschäftsführung beauftragten Beratungsunternehmen, dann droht bald eine medizinische Unterversorgung in Grevenbroich und Umgebung, ohne dass die Probleme anderer Standorte gelöst sind“, meint der Kreispolitiker.