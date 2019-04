Vorschläge für den neuen Verkehrsentwicklungsplan in Grevenbroich : SPD will Radverkehr und ÖPNV stärken

Grevenbroich Die SPD arbeitet an Überlegungen für den Verkehrsentwicklungsplan. Grevenbroicher sollen motiviert werden, öfter das eigene Auto stehen zu lassen. Gedacht ist unter anderem an S-Bahn-Ausbau, Fahrrad-Schnellwege und Car-Sharing.

Weil der letzte im Jahr 2003 vom Rat verabschiedet wurde und mittlerweile auf veralteten Daten basiert, arbeitet die Stadt an einem neuen Verkehrsentwicklungsplan (VEP). Technischer Beigeordneter Florian Herpel bezeichnete ihn als „wichtiges Instrument für die Verkehrsplanung“. 250.000 Euro sind für die Erstellung bis zum Jahr 2021 vorgesehen. „Die ersten Gespräche sind geführt worden“, erklärt Stadtsprecherin Claudia Leppert. Für den VEP wird eine Bestandsaufnahme der Verkehrssituation gemacht. Zudem soll der Plan Prognosen für die Zukunft geben und Maßnahmen nennen, für die aber Beschlüsse der Ratsgremien nötig sind. In den Blick genommen werden sowohl der Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr als auch der Verkehr mit Bus und Bahn.

Bis zur politischen Sommerpause will die SPD zusätzliche Ideen für den neuen Verkehrsentwicklungsplan liefern. „Wir lassen uns derzeit von Experten beraten und werden in den nächsten Wochen einen umfassenden Antrag zur Mobilität in Grevenbroich entwickeln“, kündigt Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert an. In diesem Positionspapier sollen vor allem Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sowohl der Fahrrad- als auch der öffentliche Personennahverkehr in der Stadt gestärkt werden können.