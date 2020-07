Politik in Grevenbroich : SPD will Mobilitäts-Stationen auch in Orten ohne Bahnhof

Der Grevenbroicher Bahnhof soll zum S-Bahn-Knotenpunkt werden. Mobilitäts-Stationen sollen laut SPD aber auch in Orten ohne Bahnhof entstehen. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Die SPD will sich für Mobilitäts-Stationen stark machen, die künftig an mehreren Stellen des Stadtgebiets entstehen sollen. Sie sind nicht nur an den Bahnhöfen geplant.

„Wir wollen damit auch Orte wie Neukirchen, Wevelinghoven, Neurath und die Südstadt ausstatten“, sagt Bürgermeister Klaus Krützen.

Typische Elemente von Mobilitäts-Stationen sind Car- und Bike-Sharing-Angebote, sichere und wettergeschützte Fahrradboxen, Ladestationen für E-Autos sowie die Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Auch Schließfächer und Umkleiden können an den Stationen integriert werden.

Hintergrund für die SPD-Initiative: Grevenbroich soll künftig zum S-Bahn-Knotenpunkt im Rheinischen Revier werden. Das wurde im 15 Milliarden Euro schweren Strukturstärkungsgesetz verankert, mit dem die Bundesregierung den Wandel in der Region unterstützen will. „Studien zeigen: Bis 2040 werden 80 Prozent aller innerstädtischen Fahrten durch neue Mobilitätsangebote überflüssig“, sagt der Neurather Ratsherr Daniel Rinkert. „Dabei wird das Zusammenwirken von S-Bahn, Radverkehr und Bus die entscheidende Rolle spielen.“ Aus diesem Grund lehne die SPD auch einen Bau der Landstraße 361n durch die Erftaue zwischen Wevelinghoven und Kapellen ab.

Im Zuge des S-Bahn-Projekts werden die Bahnhöfe in Gustorf und Frimmersdorf künftig den modernen Anforderungen entsprechen – „sicher, sauber, barrierefrei“, sagt Klaus Krützen. Die Anbindung aller Stadtteile an die S-Bahn-Haltepunkte werde über Bus und Rad gewährleistet. Dem Bahnhof in Grevenbroich komme dabei als Knotenpunkt eine zentrale Bedeutung zu. Neue Haltepunkte sollen in der Südstadt und – knapp außerhalb des Stadtgebiets – an der Museumsinsel Hombroich entstehen.

„Grevenbroich wird künftig die Möglichkeit bieten, alle umliegenden Großstädte und Hochschulstandorte ohne Umstieg im 20-Minuten-Rhythmus zu erreichen“, sagt der Kapellener Ratsherr Edmund Feuster. Mobilitäts-Stationen an allen Haltepunkten sollen für Attraktivität sorgen, „um mehr Pendler auf die Schiene zu bringen“.

(wilp)