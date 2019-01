Antrag für den nächsten Rat : SPD will Gesellschaft für Strukturwandel

Die beiden 300-Megawatt-Blöcke „Paula“ und „Quelle“ des Kraftwerks Frimmersdorf befinden sich derzeit noch in der deutschen Sicherheitsbereitschaft. Ihre endgültige Abschaltung ist für den 1. Oktober 2021 vorgesehen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Nach dem Vorbild der Indeland-Gesellschaft im Kreis Düren sollen – gemeinsam mit RWE – Strategien für die in Frimmersdorf freiwerdenden Kraftwerksflächen entwickelt werden. Das fordert die SPD in einem Antrag für den Rat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

In der Januar-Sitzung des Stadtrates wird die SPD die Gründung einer Entwicklungs-Gesellschaft für den Strukturwandel beantragen. Das Ziel: Gemeinsam mit RWE sollen Strategien und Lösungen für die künftig freiwerdenden Kraftwerksflächen erarbeitet werden. „Vorbild könnte die Indeland-Gesellschaft im Kreis Düren sein“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert.

Grevenbroich ist Mitglied im „Rheinischen Sixpack“, das Ideen für die Zeit „nach der Braunkohle“ in der Region entwickelt. „Das ist eine gute Sache, wenn es etwa um die Realisierung interkommunaler Gewerbegebiete geht“, sagt Rinkert. Darüber hinaus müsse für Grevenbroich aber etwas Eigenständiges auf die Beine gestellt werden – „schließlich sind wir die Stadt, die im Rheinischen Revier am massivsten vom Kohle-Ausstieg betroffen sein wird“.

Info Neues Bündnis trifft sich zum ersten Mal im Januar Bündnis Ideen für einen gelungenen Strukturwandel will auch ein Bündnis sammeln, das im Januar erstmals tagt. Grevenbroich, Jüchen, Rommerskirchen und der Rhein-Kreis Neuss ziehen dabei gemeinsam mit der IHK und dem DGB an einem Strang. Rat Er trifft sich am Donnerstag, 24. Januar, im Bernardussaal. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.

In der Nachbarschaft arbeitet die Indeland-Gesellschaft schon lange an Plänen, wie sich der Kreis Düren künftig als Wirtschafts- und Freizeitregion aufstellen könnte. „Eine solche Gesellschaft sollte zusammen mit RWE auch in Grevenbroich gebildet werden“, sagt Daniel Rinkert und kündigt für die nächste Ratssitzung einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion an. Das Ziel: Gemeinsam mit dem Energiekonzern sollen die künftig freiwerdenden Kraftwerksflächen in Frimmersdorf und Neurath überplant und entwickelt werden.

„An Ideen scheitert es sicherlich nicht“, meint Rinkert. „Aber um diese umzusetzen, bedarf es einer Gesellschaft, die sich verantwortlich fühlt, die über das nötige Geld und die erforderliche Personalstruktur verfügt – und die sich intensiv um die Vermarktung von Flächen kümmert.“ Die SPD will die Stadtverwaltung per Antrag beauftragen, in dieser Sache tätig zu werden. Unterstützt wird das Begehren von Bürgermeister Klaus Krützen, der eine Entwicklungs-Gesellschaft als „wirklich gute Sache“ bezeichnet.

Den Termin für ihren Antrag haben die Sozialdemokraten bewusst gewählt. Denn in der Januar-Ratssitzung wird RWE erste Pläne für eine mögliche Entwicklung des Kraftwerks-Areals in Frimmersdorf aufzeigen. Nach Informationen unserer Redaktion werden unter dem Kürzel „Fritz“ (für: Frimmersdorfer Innovations- und Technologiezentrum) grobe Skizzen für die künftige Nutzung der riesigen Fläche vorgestellt. Insgesamt handelt es sich um ein Areal von 160 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen, die quasi vom Kleinfelder- bis zum Frenzenhof reichen und auch die Ausbildungswerkstatt am Langer Weg in Gindorf umfassen. Aufgenommen in diese Planungen ist auch das Projekt „Alu-Valley 4.0“, mit dem eine Lücke gefüllt werden soll, die das Ende der Braunkohle hinterlassen wird. Das vom Rhein-Kreis Neuss ins Rennen gebrachte Vorhaben – das gute Aussichten auf Fördergelder hat – sieht eine dauerhafte Vernetzung von Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen vor.